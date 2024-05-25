Четыре пляжа откроются в Ростове летом 2024 года

Ожидается, что с наступлением нового купального сезона в Ростове-на-Дону откроются четыре пляжа. По словам мэра Алексея Логвиненко, зоны отдыха уже подготовлены на центральном пляже у Ворошиловского моста, на Зеленом острове, частном пляже "Каррера" и пляже Северного водохранилища.
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