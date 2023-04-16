ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 апреля 2023 года

Энергия дня семнадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 926 =Апатия — это безразличие, которое ты чувствуешь по отношению к неважным вещам =Белый огонь Матери, священное пламенное дыхание - в сердце каждого атома и в центре Солнца = Бессмертие может быть достигнуто только непрерывными деяниями доброты = Благодарность и Любовь - вот ключи трансформации тьмы в Свет, как и самой своей Жизни = Благодарность - один из величайших даров, которым мы можем поделиться со Вселенной = В первую очередь тратьте на ребёнка время, а не деньги; не пытайтесь «откупиться» = Группа крови - это система маркировки Энергетической Программы физического тела =ДНК влияет на Квантовую Основу Мира, меняет поведение фотонов, ибо сама состоит из Света = "Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения" = Если и существует абсолютное счастье, то это ощущение себя в нужном месте =Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое.