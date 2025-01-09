Французские аналитики: вместе с Курахово ВСУ потеряли контроль и над крупнейшим водоёмом на западе Донбасса За рубежом обсуждаются первые дни 2025 года в плане развития украинского конфликта.
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Французские аналитики: вместе с Курахово ВСУ потеряли контроль и над крупнейшим водоёмом на западе Донбасса За рубежом обсуждаются первые дни 2025 года в плане развития украинского конфликта.
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