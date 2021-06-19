Аргументы недели

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Греция до 26 июня продлила разрешение на въезд россиян

Греция до 26 июня продлила разрешение на въезд россиян

Власти Греции до 26 июня продлили разрешение на неквотированный въезд в страну граждан России при наличии у них свидетельства о вакцинации против COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител.

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