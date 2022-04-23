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Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак

Киев разозлился на Анкару за вторжение в Ирак

По мнению жовто-блакiтных экспертов, Турция тоже «демилитаризует» проамериканских курдов. По сообщению инсайдеров офiса презiдента (ОП) Зеленского, киевский режим серьезно обеспокоен падением интереса западной публики к конфликту на Украине.

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