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Россияне предпочитают депозиты погашению кредитов, сомнения во влиянии ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Россияне предпочитают депозиты досрочному погашению кредитов, обращает внимание «Коммерсант». Заемщики стали менее активно выплачивать ипотеку с опережением графика — объем досрочно погашенных кредитов по итогам полугодия упал более чем на 16% и вернулся к уровню двухлетней давности.

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