Россияне предпочитают депозиты погашению кредитов, сомнения во влиянии ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Россияне предпочитают депозиты досрочному погашению кредитов, обращает внимание «Коммерсант». Заемщики стали менее активно выплачивать ипотеку с опережением графика — объем досрочно погашенных кредитов по итогам полугодия упал более чем на 16% и вернулся к уровню двухлетней давности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии