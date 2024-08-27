Россияне предпочитают депозиты погашению кредитов, сомнения во влиянии ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Россияне предпочитают депозиты досрочному погашению кредитов, обращает внимание «Коммерсант». Заемщики стали менее активно выплачивать ипотеку с опережением графика — объем досрочно погашенных кредитов по итогам полугодия упал более чем на 16% и вернулся к уровню двухлетней давности.