Раскрыты детали уникальной операции ВС РФ по захвату танков «Абрамс» у ВСУ

ВС РФ в Сумской области захватили военную технику ВСУ, в том числе два танка M1 Abrams. Эвакуировали трофеи в тыловой район с помощью тягача военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», предварительно проведя разведку местности.
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