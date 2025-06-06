Раскрыты детали уникальной операции ВС РФ по захвату танков «Абрамс» у ВСУ

ВС РФ в Сумской области захватили военную технику ВСУ, в том числе два танка M1 Abrams. Эвакуировали трофеи в тыловой район с помощью тягача военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», предварительно проведя разведку местности.