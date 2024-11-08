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Калужские новости

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Стало известно, в какие страны идет главный калужский экспорт

Стало известно, в какие страны идет главный калужский экспорт

Предприятия Калужской области отправляют свою продукцию в 76 стран мира. Этот вопрос стал главной темой форума «Вектор на экспорт-2024», в котором приняли участие больше 300 региональных производителейПредприятия Калужской области отправляют свою продукцию в 76 стран мира.

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