В Госдуме не обсуждается возможность выхода России из ВОЗ

Об этом рассказал депутат Сергей Леонов На данный момент вопрос о выходе России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
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