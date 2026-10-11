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Эксперт рассказала, кто отвечает за появление крыс в доме и куда жаловаться

Эксперт рассказала, кто отвечает за появление крыс в доме и куда жаловаться

Пик нашествия крыс в многоквартирных домах приходится на осень: грызуны мигрируют в поисках тепла, заселяют подъезды и квартиры, а привлекают их и переполненные контейнерные площадки .

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