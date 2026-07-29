Продукты с высоким содержанием белка занимают больше места на полках магазинов

Популярность высокобелковых продуктов на российском рынке продолжает укрепляться. Согласно публикации «Московского комсомольца», опирающейся на данные отраслевых экспертов, в I квартале 2026 года граждане приобрели почти 9,9 тыс.
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