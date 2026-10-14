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6 осенних приёмов, которые стоит позаимствовать у Зендеи, Хейли Бибер и Зои Кравиц

6 осенних приёмов, которые стоит позаимствовать у Зендеи, Хейли Бибер и Зои Кравиц

Осенью гардероб становится интереснее не столько благодаря новым покупкам, сколько за счёт деталей: необычной фактуры, выразительной обуви, многослойности и аксессуаров, которые меняют настроение привычного комплекта.

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