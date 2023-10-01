В молодость. Врач рассказала, что трудоголикам грозит депрессия

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьёзное психическое заболевание. Если в 30 лет, вы уже чувствуете себя на все 100, обратитесь к участковому врачу, пройдите профилактические мероприятия, откажитесь от вредных привычек.
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