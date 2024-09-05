Ценовой откат NFT Bored Ape от пиков уничтожил 93% своих инвестиций

Тема NFT в целом, “умерла” для инвесторов, что отразилось на держателях топовых коллекций. Если раньше уникальные токены коллекции Ape Yacht Club шли по цене Феррари, то теперь на них можно купить разве то подержанное авто.
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