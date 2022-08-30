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В мэрии рассказали, как получить скидку 10 рублей на проезд

В мэрии рассказали, как получить скидку 10 рублей на проезд

В администрации Екатеринбурга анонсировали скидку в 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Каждая поездка будет дешевле только для тех, кто использует единую социальную карту «Уралочка» платежной системы «Мир», сообщили в пресс-службе мэрии.

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