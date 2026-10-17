Численность врачей по спортивной медицине к 2036 году увеличат почти в два раза. Это следует из данных Стратегии развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, которую 15 октября утвердило правительство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ракетный удар по ...
- LD Си Цзиньпин: ядер...
- LD Госдума одобрила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым