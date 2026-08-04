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Водоносный горизонт Калифорнии потерял ёмкость из-за длительной засухи

Водоносный горизонт Калифорнии потерял ёмкость из-за длительной засухи

Засухи в Калифорнии стали привычной темой. Но помимо видимых последствий — высыхающих озёр, умирающих плантаций, ограничений на полив — существуют невидимые и значительно более необратимые: разрушение водоносных горизонтов под землёй.

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