Водоносный горизонт Калифорнии потерял ёмкость из-за длительной засухи

Засухи в Калифорнии стали привычной темой. Но помимо видимых последствий — высыхающих озёр, умирающих плантаций, ограничений на полив — существуют невидимые и значительно более необратимые: разрушение водоносных горизонтов под землёй.
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