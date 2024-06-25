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«Начало положено»: американскому дрону помешали шпионить за Крымом

«Начало положено»: американскому дрону помешали шпионить за Крымом

Сегодня 22K прочитали Наводивший ракеты на Севастополь беспилотник столкнулся с «турбулентностью» Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk («Глобальный ястреб») стоимостью боле $120 млн, который сопровождал воскресную ракетную атаку ВСУ на Севастополь, неожиданно покинул свою зону ответственности над Черным морем в ночь на 25 июня.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Очередной, пи пи......
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14 час.
ШКИПЕР
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9 час.
Вячеслав Денисов
Пока все на уровне бла-бла-бла…
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7 час.

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