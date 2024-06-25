Сегодня 22K прочитали Наводивший ракеты на Севастополь беспилотник столкнулся с «турбулентностью» Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk («Глобальный ястреб») стоимостью боле $120 млн, который сопровождал воскресную ракетную атаку ВСУ на Севастополь, неожиданно покинул свою зону ответственности над Черным морем в ночь на 25 июня.
«Начало положено»: американскому дрону помешали шпионить за Крымом
Комментарии
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Виктор Галкин
Очередной, пи пи......
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14 час.
ШКИПЕР
« В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем Телеграм-каналы сообщали, что ночью над Черным морем произошел инцидент с участием американского дрона Global Hawk. В Кремле не располагают такой информацией. »
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9 час.
Вячеслав Денисов
Пока все на уровне бла-бла-бла…
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7 час.
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