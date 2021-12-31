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Красноармейцы и немки: Месть или Закон

Красноармейцы и немки: Месть или Закон

Немцы тоже людиВойна в редких фотографиях и рассекреченных документахМы продолжаем публиковать фрагменты из выпущенного «Комсомольской правдой» альбома «Главные документы Великой Отечественной войны».

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