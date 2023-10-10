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МИД допустил возможность контактов с США по ситуации Ближнем Востоке

МИД допустил возможность контактов с США по ситуации Ближнем Востоке

REUTERS/Shadi Tabatibi Контакты с США по эскалации ситуации на Ближнем Востоке возможны, при условии, если интерес к ним проявят обе стороны, заявил 10 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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