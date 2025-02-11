📷❗️Новая модификация САУ "Мальва", оснащённая более высокоимпульсным нарезным орудием высокой баллистики 2А36 "Гиацинт-Б", получила индекс 2С44 "Гиацинт-К", оснащённая перспективной цифровой АСУНО САУ "Гиацинт-К" способна вести огонь обновлёнными активно-реактивными УАС ЗОФ95 "Краснополь-М2" на дистанцию до 37 - 40 км, что позволяет оказывать успешное контрбатарейное противодействие 155-мм орудиям длиной 39 калибров, применяющих УАС M982 Block IB Excalibur, а в случае возведения противником огневых позиций в 20 - 25 км от ЛБС - и орудиям длиной 52 калибра с применением тех же M982 Block IB.