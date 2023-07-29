Этот день в авиации. 29 июля

Михаил Кузьмин

1963 - Ту-134 начинал летать под своим собственным именем. Переименован из Ту-124А он был ещё в феврале того года. Просто по моде того времени дата в документах обозначалась римскими цифрами, а впоследствии при многократных перепечатках, бывало, вместо палочек ставили единицы, таким образом февраль превратился в ноябрь. Поэтому некоторые не особо компетентные писаки до сих пор тупо долдонят, что, якобы, Ту-134 начал летать как Ту-124А. Я об этом писал здесь много раз, но до Семёна не доходит, увы.