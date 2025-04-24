Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Только  почему-то  эта  тварь не озвучила, какие  деньги  она получает  от аренды, а  там  явно  не  40 тысяч  рублей...«Это помогает дер...
  • Владимир Алтайцев
    Как низко  пали власти  России, позволяя всем  подонкам, облившим  страну  помоями, вернуться  на  хлебные  места. Гл...Отмененный Данила...
  • Владимир Алтайцев
    Какие  мрази  те, кто  купил билеты  на  подонка, врага  России.Отмененный Данила...

В Госдуме предложили списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

В Госдуме предложили списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев разработал законопроект, согласно которому гонорары артистов-иноагентов могут быть потрачены на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) и восстановление инфраструктуры новых регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх