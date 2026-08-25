Происшествия
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Происшествия

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Тамбовскими полицейскими задержана участница мошеннической схемы, участвовавшая в хищении более 1 млн рублей у пенсионера

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области и отдела уголовного розыска МОМВД России «Рассказовский» на территории московского аэропорта задержана девушка 2001 года рождения, жительница Республики Марий Эл.

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