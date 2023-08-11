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Сборная России завоевала 27 медалей в седьмой день Игр стран СНГ

Соревнования проходят в Беларуси. Российские спортсмены сегодня завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

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