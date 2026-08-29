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Семак о «Зените»: «Думаете, всех надо выигрывать по 5:0? Мы оцениваем качество игры, а вы – результат. Меня с первого года в отставку отправляют, дважды плохо сыграли – все, надо убирать»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак оценил игру команды в этом сезоне. – Сергей Богданович, вас устраивает то, во что играет команда на старте сезона? – Конечно, какие-то матчи мы хорошо провели.

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