Российско-армянский союз молодёжи запускает международный проект «80 огней Победы»

Российско-армянский союз молодежи совместно с Евразийской молодежной ассамблеей и партнерскими организациями запускает международный проект «80 огней Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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