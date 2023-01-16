Военное обозрение

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ПЗРК Starstreak на Украине. Низкая эффективность и причины неудач

ПЗРК Starstreak на Украине. Низкая эффективность и причины неудач

Переносной ЗРК Starstreak. Фото Минобороны США В течение прошлого года иностранные государства массово передавали Украине переносные зенитные ракетные комплексы разных типов.

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