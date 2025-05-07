В Даниловском районе возводят общественный центр с панорамной террасой

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский проинформировал о начале строительных работ на набережной Марка Шагала в Даниловском районе, где возведут объект площадью 6,7 тысяч квадратных метров .