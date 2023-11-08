PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Банк, пропустивший фальшивку- ни при чем. За все ответит гражданин, которому эту банкноту выдал банкомат. Как это все...«Теперь будет зап...
  • Вера
    То есть банкомат выдает купюру, а человек получивший ее будет крайним  в случае чего, как удобно,  банк не несет отве...«Теперь будет зап...
  • Вовладар Даров
    Ненадо Россию пугать, пуганные!«Зима станет само...

Озвучена актуальная информация о ситуации на дорогах после разгула стихии в Приморье

Озвучена актуальная информация о ситуации на дорогах после разгула стихии в Приморье

Специалисты рассказали о ситуации на дорогах Приморского края на данный момент, сообщает PRIMPRESS. Так, в Лазовском округе из-за высокого уровня воды на переливе на участке трассы в районе села Валентин отсутствует проезд для легковых автомобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх