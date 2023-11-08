Озвучена актуальная информация о ситуации на дорогах после разгула стихии в Приморье

Специалисты рассказали о ситуации на дорогах Приморского края на данный момент, сообщает PRIMPRESS. Так, в Лазовском округе из-за высокого уровня воды на переливе на участке трассы в районе села Валентин отсутствует проезд для легковых автомобилей.
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