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ИА Регнум

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Ни нефти, ни суверенитета, ни выборов. США «строят демократию» в Венесуэле

Ни нефти, ни суверенитета, ни выборов. США «строят демократию» в Венесуэле

Руководство США и Венесуэлы синхронно объявило о новой стратегической сделке, согласно которой 65 миллиардов баррелей тяжелой нефти Боливарианской Республики будут отчуждены в пользу Вашингтона.

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