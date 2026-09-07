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Орловские новости

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Губернатор Орловской области сдаст нормативы ГТО на золото

Губернатор Орловской области сдаст нормативы ГТО на золото

Губернатор Орловской области Андрей Клычков планирует сдать нормативы ГТО на золотой значок, несмотря на перевод в другую возрастную группу.

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