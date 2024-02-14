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Автоверсты

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В мире существует великое множеств марок, увековечивших фамилии своих создателей

В мире существует великое множеств марок, увековечивших фамилии своих создателей

Ferrari Enzo Первое, что приходит на ум по этой теме – памятник великому «командору» Феррари. Он является достойным продолжателем традиций лучших суперкаров Маранелло и имеет особый внешний вид болида Формулы-1.

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