Как научить ребенка иностранному языку

Хотите, чтобы ваш ребёнок смотрел «Короля Льва» и читал «Алису в стране чудес» в оригинале, мог увлечённо общаться со сверстниками даже за границей и как бонус имел отличную оценку по английскому в школе, — но не знаете, когда и как начать обучение ребёнка? © Секрет Фирмы На эти и другие вопросы «Секрету» ответил Артём Каряченцев, методист курса «Английский со зверятами» образовательной платформы Учи.
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