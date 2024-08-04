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Спички - не игрушка

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Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Делягин: "Это уже удар по хвостам. Нас по мигрантам спасет только ревизия с 1992 года"

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин в своем интервью касательно мигрантов заметил, что Россия сейчас действительно нанесла удар по бесконтрольной миграции, но многие мигранты всё равно успели прошмыгнуть в нашу страну.

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