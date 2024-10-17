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Вокруг Израиля разрастается скандал: чем возмущены западные лидеры

Вокруг Израиля разрастается скандал: чем возмущены западные лидеры

REUTERS/Mike Segar Операцию Израиля на Ближнем Востоке все сильнее критикуют на Западе. При этом, несмотря на жесткие предложения отдельных государств, говорить о единой стратегии Евросоюза и США против Нетаньяху пока еще рано.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Израильский премьер сначала обвинил их в том, что они сознательно выполняют роль живого щита и мешают его армии выполнять боевые задачи. А потом и вовсе заявил, что силам ООН в Ливане делать нечего, потому что они там бесполезны и не смогли предотвратить ни одного обстрела израильской территории со стороны &quot;Хезболлы&quot;.&quot; ................ НетаньяХУ видимо берега попутал. Миротворцы для того там и находятся чтоб быть щитом и чей то козлопас сильно загнул с 3,5 тыр лет. или он применил свой национальный раздел в математике ...........
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