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Капризов в матче с «Баффало»: передача, 5 бросков, 4 хита и победный буллит. У него 59 очков в 48 играх

Капризов в матче с «Баффало»: передача, 5 бросков, 4 хита и победный буллит. У него 59 очков в 48 играх

Кирилл Капризов сделал результативную передачу и забил победный буллит в игре с «Баффало». Россиянин помог «Миннесоте» одержать победу над «Сэйбрс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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