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У россиян на арестованном в Индии танкере Unity осталось еды до конца месяца

У россиян на арестованном в Индии танкере Unity осталось еды до конца месяца

REUTERS/Gaby Oraa 23 человека, включая 20 россиян, остаются на борту танкера Unity, арестованного рядом с индийским портом Парадип.

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