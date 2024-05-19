Вылет самолета "Уральских авиалиний" задержали из-за травмы сотрудника аэропорта

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) во время подготовки к вылету самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" серьезно пострадал сотрудник аэропорта, после чего вылет рейса был задержан на несколько часов.
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