Биолог Комарова рассказала о вероятности укуса божьими коровками

Божьи коровки могут кусать людей, несмотря на общее мнение об их безобидности. Об этом РИАМО сообщила кандидат биологических наук Ирина Комарова.
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