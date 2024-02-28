Цветочные принты – это классика дизайна интерьера, способная придать помещению свежесть, жизнерадостность и романтичность.
Пик моды 2024 - цветочные принты в интерьере
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Хочу задать вопрос тем долб..бам, которые строчат такие пасквили - вы правда такие "непримиримые последователи моды", что каждый год переделываете интерьеры своих жилищ и обновляете гардеробы в угоду новым веяниям моды? Очень хотелось бы, чтобы это было так и вы половину своей никчемной жизни жили в условиях РЕМОНТА!!!
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