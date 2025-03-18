В США заявили, что «Орешник» дает России возможности по срыву операций НАТО

Новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» предоставляет России больше неядерных вариантов действий и в то же время грозит срывом операций НАТО, считает эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет.
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