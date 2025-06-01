Беспилотники за рулем, а мы — в экране? Что делать со свободным временем, когда машины поедут сами

Беспилотные автомобили обещают нам безопасность и удобство. Но сможем ли мы использовать наше новообретенное свободное время для чего-то стоящего? Производители автономных транспортных средств обещают, что освободят нас от рутины – и правда, два часа в пробке больше не будут потерянными.
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