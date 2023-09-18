Военное обозрение

3 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а как вы хотели ссуки безнаказанно обстреливать Севастополь? за одну голову - десять, так Ермолов учил вас, чурок зам...Спикер ВС ВСУ Игн...
  • Вячеслав Гуськов
    Идиот - он и есть идиот. Устроился в теплое место и хрень несет.Секретарь СНБО Ук...
  • Вячеслав Гуськов
    Безлграмотное тупое дерьмо.Глава ГУР Украины...

Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа

Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление, впечатляющее своей лживостью. Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх