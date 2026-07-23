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Слезы, упреки и смена дисциплины: почему дочь Татьяны Навки ушла из одиночного катания

Слезы, упреки и смена дисциплины: почему дочь Татьяны Навки ушла из одиночного катания

11-летняя Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сменила дисциплину в фигурном катании.

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