«Атлетико» прервал 25-матчевую серию без поражений в домашних играх Ла Лиги. Команда Симеоне не проигрывала на своем поле с января 2023-го

Сегодня мадридцы уступили «Барселоне» на «Метрополитано» (0:3) в 29-м туре Ла Лиги. До этого «Атлетико» не проигрывал на своем поле в лиге в течение 25 матчей подряд, одержав 23 победы и дважды сыграв вничью.