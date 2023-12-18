Побег из Латвии в Россию: Бывший депутат рижской думы устроил целую спецоперацию, чтобы спастись

Люди, которые оказались практически в заложниках в Латвии, Литве, Эстонии, без прав и перспектив, под угрозой уголовного преследования за малейшую поддержку России, вынуждены, порой рискуя жизнью, выбираться из прибалтийского концлагеря.
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