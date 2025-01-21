На новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых

В прошедшие новогодние праздники жители России стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты.
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