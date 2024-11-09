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В Махачкале пройдет республиканский антитеррористический форум

В Махачкале пройдет республиканский антитеррористический форум

На площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, на которой были обсуждены детали предстоящего республиканского антитеррористического форума.

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