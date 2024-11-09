В Махачкале пройдет республиканский антитеррористический форум

На площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, на которой были обсуждены детали предстоящего республиканского антитеррористического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии