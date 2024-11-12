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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Если бы нам руководство в этом году не разрешило собрать мини‑группу окружной команды, то, наверное, я бы закончил»

Устюгов готовится к сезону в команде с Андреем Мельниченко, Рифатом Сафиуллиным и Андреем Кузнецовым.

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